Palermo la sorella della vittima | Pistola anche contro di me

Perché Gaetano Maranzano, il 28enne che ha tolto la vita a Paolo Taormina, 21 anni, si trovava nel pub «O Skruscio» di via Spinuzza, a Palermo, dei genitori di Paolo? È un caso, come vuole far credere lui agli inquirenti, oppure è andato lì proprio perché sapeva che avrebbe visto Paolo con il quale riteneva di avere un conto in sospeso? La risposta ai quesiti potrebbe cambiare il capo di imputazione per il 28enne, che ha trascorso due notti in carcere al «Pagliarelli» e sarà sentito oggi dal Gip. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'omicidio e di risalire al movente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

