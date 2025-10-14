Palermo e quel silenzio surreale camera ardente aperta per l' ultimo saluto al 20enne Paolo Taormina
È un continuo via vai alla camera ardente al PalaOreto a Palermo dove si trova il feretro di Paolo Taormina, il giovane di 20 ucciso con un colpo di pistola davanti al pub gestito dalla famiglia. I genitori, la sorella e i parenti vengono abbracciati e consolati da tanti amici e cittadini che si fermano davanti alla bara. C'è molta tensione nel palazzetto. I familiari non vogliono riprese e foto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
