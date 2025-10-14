Palermo choc senza fine La verità dell’autopsia | Paolo Taormina ucciso con un colpo a bruciapelo alla nuca Il racconto della sorella
L’autopsia eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo ha confermato i tragici dettagli dell’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso sabato notte davanti al pub di proprietà della famiglia: la morte è sopraggiunta per un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca. Non solo. Nella tarda serata di ieri, mentre si procedeva all’esame autoptico, veniva eseguita sul corpo del giovane anche una Tac, che ha confermato la presenza del proiettile. Paolo Taormina ucciso a Palermo, l’autopsia conferma: l’omicidio per un colpo alla nuca. Peraltro, a ricostruire le fasi dell’omicidio – e la dinamica brutale del delitto – ha contribuito anche la sorella della vittima, Sofia Taormina, che ha raccontato agli inquirenti: «Quell’uomo (l’aggressore reo confesso, Gaetano Maranzano ) ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
