Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) per presunti abusi sessuali su una bimba di 6 anni. A scoprirlo sono stati alcuni parenti della piccola. Nei giorni scorsi gli agenti di polizia sono intervenuti perché alcuni parenti della bambina avrebbero anche picchiato l’uomo. In seguito alle indagini del commissariato, sarebbero state raccolte testimonianze e prove sull'indagato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, abusava di una bimba di 6 anni: i parenti della piccola lo scoprono, lo picchiano e lo fanno arrestare