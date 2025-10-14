Palazzo Gallarati Scotti Accordo sul futuro Qui la cultura dà lavoro
L’arte dà lavoro. Comune e Villa Gallarati Scotti uniscono le forze per altri 15 anni, il 30% degli addetti per le attività di formazione aziendale che si tengono all’interno della storica dimora di Oreno sarà scelto tra i vimercatesi. Non solo. La proprietà verserà 130mila euro per il sostegno al commercio e alla cultura (10mila euro ogni anno per i primi cinque, e poi 8mila l’anno fino a fine accordo). La residenza nobiliare continuerà anche a essere uno dei pezzi forti di eventi come Ville Aperte, la Sagra della patata e le Giornate Fai. Fra le novità, la spinta al Must, il Museo del territorio, fra i fruitori del complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
? L’ARTE DI COSTRUIRE ? 150 anni dello Scurolo dell’Antonelli a Ghemme (1875-2025) 27 settembre 2025 Sala Sforza, Palazzo Gallarati - Ghemme ? ore 9:30 Un convegno straordinario per celebrare un pezzo importante della nostra storia locale! - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Gallarati Scotti. Accordo sul futuro. Qui la cultura dà lavoro - Comune e Villa Gallarati Scotti uniscono le forze per altri 15 anni, il 30% degli addetti per le attività di formazione aziendale che si tengono all’interno della storica dimora di O ... Lo riporta ilgiorno.it
Vimercate, Villa Gallarati Scotti: rinnovata la convenzione - Con questo accordo, Vimercate rafforza ancora una volta la sua vocazione di città che sa valorizzare la storia guardando al futuro. Da mbnews.it
Riapre al pubblico il castello di Cozzo - Castello Gallarati Scotti apre le porte al pubblico: domenica cominciano le visite autunnali all’antico maniero in programma fino alla fine di ottobre. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it