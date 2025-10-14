L’arte dà lavoro. Comune e Villa Gallarati Scotti uniscono le forze per altri 15 anni, il 30% degli addetti per le attività di formazione aziendale che si tengono all’interno della storica dimora di Oreno sarà scelto tra i vimercatesi. Non solo. La proprietà verserà 130mila euro per il sostegno al commercio e alla cultura (10mila euro ogni anno per i primi cinque, e poi 8mila l’anno fino a fine accordo). La residenza nobiliare continuerà anche a essere uno dei pezzi forti di eventi come Ville Aperte, la Sagra della patata e le Giornate Fai. Fra le novità, la spinta al Must, il Museo del territorio, fra i fruitori del complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Gallarati Scotti. Accordo sul futuro. Qui la cultura dà lavoro