Palazzo Folco ospita la conferenza Strappi e restituzioni Il caso degli affreschi della scuola di San Giuseppe a Padova

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura 2025, prosegue il ciclo di conferenze ospitate a Palazzo Folco, sede della Soprintendenza a Padova, con l’appuntamento di giovedì 16 ottobre a tema storico artistico dal titolo “Strappi e restituzioni nel dopoguerra. Il caso degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

palazzo folco ospita conferenzaVisite guidate e conferenze alla Soprintendenza a Padova - Dal 6 ottobre al 6 novembre aperture straordinarie di palazzo Folco, sede della Soprintendenza a Padova, conferenze e visite guidate. Da difesapopolo.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Folco Ospita Conferenza