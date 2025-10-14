Palazzo Folco ospita la conferenza Strappi e restituzioni Il caso degli affreschi della scuola di San Giuseppe a Padova
In occasione del Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura 2025, prosegue il ciclo di conferenze ospitate a Palazzo Folco, sede della Soprintendenza a Padova, con l’appuntamento di giovedì 16 ottobre a tema storico artistico dal titolo “Strappi e restituzioni nel dopoguerra. Il caso degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
