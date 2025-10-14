Palazzo della Cultura il gruppo di lettura adulti torna con La pazza di casa
Venerdì 17 ottobre alle ore 17:30, nella Sala Capone del Palazzo della Cultura, torna l’appuntamento con il Gruppo di Lettura dedicato agli adulti, promosso dalla Biblioteca Provinciale Capone. Al centro dell’incontro sarà La pazza di casa di Rosa Montero, opera autobiografica e intensa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Telesveva. . Molfetta apre le porte al Palazzo dell’Arte, della Cultura e del Turismo: al primo piano le opere di tre grandi maestri locali del ‘700 e dell’800 #molfetta #attualità #galleriacivica - facebook.com Vai su Facebook
Cari gruppi di lettura, ci vediamo al Salone - 15: Ilenia Zodiaco, trentenne milanese e animatrice del gruppo di lettura “I mattoni” — ogni anno leggono i grandi classici ... Come scrive repubblica.it
Palazzo Libertà: installazione con lettura delle lettere dei partigiani e una mappa con i luoghi della resistenza a Bergamo - Il 23 aprile alle 18 nell’atrio di Palazzo della libertà, ci sarà l’inaugurazione di «Stasera mi fucileranno», un’installazione per il 25 aprile 2025, in omaggio a Angelo Bendotti a cura di Isrec ... Lo riporta bergamo.corriere.it
Senorbì, un anno di incontri letterari con il gruppo femminile di lettura - «L’idea di fondare il gruppo nasce dalla passione per i libri e gli albi illustrati unita alla ... Da unionesarda.it