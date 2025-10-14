Paghi in un secondo ma puoi perdere tutto | i nuovi rischi dei bonifici istantanei

I bonifici istantanei diventano finalmente gratuiti per tutti i correntisti. Dopo mesi di transizione, in cui le banche erano già obbligate a consentire la ricezione senza costi di questi trasferimenti, l’obbligo si estende ora anche alla fase di invio: nessuna commissione per chi sceglie di trasferire denaro in pochi secondi. È una novità che semplifica la vita a chi usa spesso i pagamenti digitali e rende più accessibile uno strumento ormai comune. Tuttavia, dietro la comodità della transazione immediata si nasconde un rischio significativo: una volta inviato, il bonifico istantaneo non può essere annullato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

