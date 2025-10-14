Pagelle-Italia-Israele 3-0 | Retegui trascinatore Donnarumma riscatta l’errore in Estonia

Gli azzurri staccano il pass per i playoff. Davanti ai 9.965 spettatori del Friuli e in un’atmosfera blindata per le tensioni politiche, l’ Italia di Gennaro Gattuso supera Israele e blinda i play off per la qualificazione ai mondiali 2026 visto che la caterpillar Norvegia è ormai irraggiungibile. Cronaca e analisi del match. Gli azzurri vanno vicino al gol con Cambiasso, ma poi escono di scena e per quasi l’intera prima frazione di gioco soffrono la spinta di un avversario che doveva far punti per sperare ancora nel 2° posto ma che appena pochi giorni prima aveva incassato 5 gol da Haaland e compagni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

