Pagelle Italia-Israele 3-0 | grinta Retegui 8 Donnarumma torna decisivo Raspadori non va

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025

DONNARUMMA 7. Su Solomon un salvataggio che vale un gol, bis nella ripresa. Decisivo. DI LORENZO 6. Disciplinato, controlla senza spingere. MANCINI 6,5. Non deve far rimpiangere Bastoni, tiene in difesa, in impostazione la differenza rimane, ma trova la prima rete in nazionale nel recupero. CALAFIORI 6. Ha meno libertà di avanzare, con la linea a tre. E infatti si vede meno. CAMBIASO 6. Solita generosità che meriterebbe più ordine per essere capitalizzata. Un sinistro velenosissimo crea il primo pericolo. BARELLA 6,5. Generoso, il solito lottatore. Ammonito, salterà la Moldavia e ci sarà con la Norvegia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle Italia-Israele 3-0: grinta Retegui (8), Donnarumma torna decisivo. Raspadori non va

