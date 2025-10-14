Pagelle Grande Fratello | Giulio doppia faccia Ascanio e Floriana all’attacco Scivolone di Simona Ventura

Roma, 13 ottobre 2025 – Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello raccontano finalmente di qualche dinamica interessante all’interno del programma. Nella puntata di lunedì 13 ottobre si sono fatti sentire in modo determinante anche gli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Scivolone di Simona Ventura, che in diretta annuncia quasi commossa “La guerra in Palestina è finita, tutto merito di Trump. Adesso tutti possono tornare a casa. Quel che è stato è stato, dobbiamo spegnere il fuoco che c’è da tempo in Medio Oriente” glissando sull’affermazione “Notizia stupenda, però quante persone e quanti bambini sono morti?” di Rasha. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello: Giulio doppia faccia, Ascanio e Floriana all’attacco. Scivolone di Simona Ventura

