Paella e cerveza il torinese Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini a Madrid festeggiano 22 anni d' amore
Ventidue anni di nozze. Tanto è passato dall'11 ottobre 2003 quando Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno pronunciato il fatidico "sì" a Genzano, in provincia di Roma.Il loro amore è nato improvviso e immediato da un colpo di fulmine, poi insieme hanno avuto due figli Mya, nata nel 2008 e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
