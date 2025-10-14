Padula l’Amministrazione Cimino ottiene il finanziamento di 61mila euro per la sicurezza delle scuole

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Amministrazione Comunale di Padula, guidata dalla sindaca  Michela Cimino, ha ricevuto un finanziamento di  61 mila euro  dalla  Regione Campania, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, per la valutazione della sicurezza strutturale di tre scuole del territorio. «Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità»,  commenta la sindaca Cimino.  «La sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico rappresenta una priorità per questa amministrazione. Grazie a questi fondi, sarà possibile effettuare le dovute diagnosi sulle strutture che tutti i giorni accolgono i nostri ragazzi». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

