Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Amministrazione Comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ricevuto un finanziamento di 61 mila euro dalla Regione Campania, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, per la valutazione della sicurezza strutturale di tre scuole del territorio. «Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità», commenta la sindaca Cimino. «La sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico rappresenta una priorità per questa amministrazione. Grazie a questi fondi, sarà possibile effettuare le dovute diagnosi sulle strutture che tutti i giorni accolgono i nostri ragazzi». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Padula, l’Amministrazione Cimino ottiene il finanziamento di 61mila euro per la sicurezza delle scuole