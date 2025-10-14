Padula | in arrivo 61mila euro per la sicurezza delle scuole

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sulla valutazione della sicurezza strutturale di tre scuole del territorio a Padula. L'Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino, infatti, ha ricevuto un finanziamento di 61 mila euro dalla Regione Campania, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

