Padula | in arrivo 61mila euro per la sicurezza delle scuole
Riflettori puntati sulla valutazione della sicurezza strutturale di tre scuole del territorio a Padula. L'Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino, infatti, ha ricevuto un finanziamento di 61 mila euro dalla Regione Campania, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Padula, 61mila euro dalla Regione per la sicurezza delle scuole - Saranno assegnati quasi 38 mila euro al Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”, oltre 11 mila euro alla Scuola dell’Infanzia di Cardognia e 12 mila euro alla Scuola Primaria di Cardognia ... Secondo msn.com