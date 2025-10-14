Padre e figlio presi con soldi falsi pistole e cartucce

Intervento ad alta tensione nelle ore scorse della Polizia di Stato nel Capoluogo, culminato nella denuncia di due persone, padre e figlio, per una serie di gravi reati che spaziano dalla contraffazione di denaro alla detenzione di armi alterate e targhe rubate. L’operazione è scattata durante un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

