Padre di vittima del 7 ottobre | Non ci sono alternative alla convivenza pacifica tra palestinesi e israeliani

Eduardo Villalobo è il padre della 19enne ispano-israeliana Maya Villalobo, uccisa dai miliziani di Hamas il 7 ottobre del 2023. La giovane stava svolgendo il servizio militare in Israele e quel giorno era di stanza nella base militare di Nahal Oz, vicino alla Striscia di Gaza, quando venne assaltata. “Non c’è un’alternativa alla convivenza pacifica” tra palestinesi e israeliani, “spero che nessuno debba più soffrire quello che ho passato io”, ha detto a LaPresse. “Io non provo odio”, ha sottolineato Villalobo, che è professore all’Università di Siviglia. Rispetto al vertice su Gaza che si è tenuto in Egitto, al piano del presidente Usa Donald Trump e al cessate il fuoco raggiunto tra le parti, Villalobo ha affermato di avere una “speranza attiva” e di aspettare i prossimi sviluppi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

