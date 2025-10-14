Pacifico Anief su stipendi scuola | Servono 150 euro mensili in più per cinque anni solo così si recupera divario con pubblico impiego
Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha lanciato un forte richiamo al governo durante l'incontro tenuto venerdì scorso a Palazzo Chigi sulla prossima legge di bilancio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Anief denuncia al Consiglio Ministri il difficile stato del personale della scuola e dei loro stipendi indietro di 10 mila euro rispetto ai ministeriali - Il personale della scuola chiede interventi risolutivi su più questioni irrisolte, a cominciare dai loro stipendi, in ritardo di circa 10 mila euro l’anno rispetto a quelli mediamente percepiti dagli ... Riporta orizzontescuola.it
Contratto scuola, Pacifico (Anief): "Legge Bilancio passaggio importante per risorse" - È terminato l’incontro dei sindacati della scuola all’ARAN per la definizione dei contorni economici del rinnovo contrattuale per il comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2 ... Riporta finanza.repubblica.it