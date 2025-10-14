Pacifico Anief su stipendi scuola | Servono 150 euro mensili in più per cinque anni solo così si recupera divario con pubblico impiego

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha lanciato un forte richiamo al governo durante l'incontro tenuto venerdì scorso a Palazzo Chigi sulla prossima legge di bilancio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pacifico (Anief): “Servono 150 euro mensili in più per cinque anni, solo così si recupera il divario con il pubblico impiego” - Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha lanciato un forte richiamo al governo durante l'incontro tenuto venerdì scorso a Palazzo Chigi sulla prossima legge di bilancio. Scrive orizzontescuola.it

Anief denuncia al Consiglio Ministri il difficile stato del personale della scuola e dei loro stipendi indietro di 10 mila euro rispetto ai ministeriali - Il personale della scuola chiede interventi risolutivi su più questioni irrisolte, a cominciare dai loro stipendi, in ritardo di circa 10 mila euro l’anno rispetto a quelli mediamente percepiti dagli ... Riporta orizzontescuola.it

pacifico anief stipendi scuolaContratto scuola, Pacifico (Anief): "Legge Bilancio passaggio importante per risorse" - È terminato l’incontro dei sindacati della scuola all’ARAN per la definizione dei contorni economici del rinnovo contrattuale per il comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2 ... Riporta finanza.repubblica.it

