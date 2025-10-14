Pace per Gaza | Israele e Hamas trovano l' accordo il consiglio comunale di Viterbo no

Alla fine ha fatto prima la diplomazia internazionale a chiudere il conflitto tra Israele e Hamas che il consiglio comunale di Viterbo a esprimere una posizione. Dopo due anni di barbarie e con la recente sigla della pace nella Striscia di Gaza, a palazzo dei Priori è saltata la discussione delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

