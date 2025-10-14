Pace a Gaza il testo della dichiarazione per prosperità duratura firmata in Egitto
(Adnkronos) – ''Per una pace e una prosperità durature''. Questo il titolo della dichiarazione firmata a Sharm el-Sheikh dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani e dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. ''Noi sottoscritti accogliamo con favore l'impegno e l'attuazione davvero storici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Dollarpolitik La pace a Gaza imposta con le armi e con la forza Di Carlo Panella https://linkiesta.it/2025/10/la-pace-a-gaza-imposta-con-le-armi-e-con-i-dollari/… via @Linkiesta - X Vai su X
Trump Show per la pace. "Hamas, polizia a Gaza" Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Pace a Gaza, il testo della dichiarazione "per prosperità duratura" firmata in Egitto - La Casa Bianca ha diffuso la dichiarazione firmata in Egitto da Donald Trump, Abdel Fattah al- Si legge su adnkronos.com
Israele-Gaza, liberati ostaggi in vita e prigionieri palestinesi: si passa alla fase due. Diffuso il testo dell’accordo di Sharm el-Sheikh - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ... Secondo fanpage.it
Gaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... Secondo tg24.sky.it