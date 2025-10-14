Ottobre in rosa a Vasto | tutte le iniziative per la salute femminile

La città di Vasto, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, promuove anche quest’anno il calendario di iniziative di “Ottobre in rosa 2025”, un mese dedicato alla prevenzione, alla salute e al benessere femminile.Il programma coinvolge istituzioni, ospedale, associazioni e professionisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

COLLEFERRO ADERISCE ALLA CAMPAGNA OTTOBRE ROSA Il Castello di Colleferro si illumina di rosa per testimoniare l'adesione e il sostegno della nostra città alla campagna di prevenzione del tumore al seno Ottobre Rosa promossa dalla Regione - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII - X Vai su X

Ottobre in rosa a Vasto: tutte le iniziative per la salute femminile - Diverse le iniziative, che sono iniziate lo scorso venerdì 10 ottobre e che proseguiranno fino alla fine del mese (e oltre) ... Scrive chietitoday.it

Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Segnala vogue.it

Storie di stile, forza e solidarietà: la moda si unisce alla ricerca per l’Ottobre Rosa 2025 - bags, charm romantici, intimo Le limited edition imperdibili per sostenere la ricerca contro i tumori femminili ... Secondo iodonna.it