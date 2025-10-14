Ottobre in rosa a Vasto | tutte le iniziative per la salute femminile

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Vasto, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, promuove anche quest’anno il calendario di iniziative di “Ottobre in rosa 2025”, un mese dedicato alla prevenzione, alla salute e al benessere femminile.Il programma coinvolge istituzioni, ospedale, associazioni e professionisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

