Ottimi risultati per la vela abruzzese alla prestigiosa Barcolana di Trieste
Risultati eccellenti per la vela abruzzese con gli equipaggi che hanno partecipato alla gara più partecipata al mondo, la Barcolana di Trieste. L’imbarcazione d’altura “Movida” dell’armatore Ivo Petrelli (circolo velico La Scuffia Pescara) ha conquistato il trofeo della “Go to Barcolana - Sfida. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Degli ottimi risultati nei due eventi messi alle spalle, hanno contraddistinto il fine settimana della scuderia Catanzarese New Generation Racing. - facebook.com Vai su Facebook
Due giorni di ottimi risultati per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria - https://ilmetropolitano.it/2025/10/13/due-giorni-di-ottimi-risultati-per-laccademia-della-scherma-reggio-calabria/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Terza una barca abruzzese al Campionato del mondo platu 25 di vela disputato ad Ancona - Risultato di spicco per l’imbarcazione “Flash Cube”, che ha gareggiato con i colori della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise, nel Campionato del mondo 2025 dedicato alla classe Platu 25 disputato nel mare ... Si legge su ilpescara.it
Vela/ Rapallo: ottimi risultati nella formazione offerta agli allievi - Dal Circolo Nautico Rapallo La Scuola Vela del Circolo Nautico Rapallo ha realizzato nella stagione 2025 risultati lusinghieri confermandosi un'eccellenza ... Lo riporta msn.com