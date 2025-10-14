Ottimi risultati per la vela abruzzese alla prestigiosa Barcolana di Trieste

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati eccellenti per la vela abruzzese con gli equipaggi che hanno partecipato alla gara più partecipata al mondo, la Barcolana di Trieste.  L’imbarcazione d’altura “Movida” dell’armatore Ivo Petrelli (circolo velico La Scuffia Pescara) ha conquistato il trofeo della “Go to Barcolana - Sfida. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

