Ostia il municipio alza la voce | via roulotte e caravan da piazzale Magellano

Niente camper e roulotte con vista mare. La presenza di caravan, alcuni dei quali praticamente stanziali, non è più tollerata a Ostia. Soprattutto nei luoghi più in vista.Il pugno duro con camper e roulotteI primi divieti sono scattati, lo scorso maggio, per piazza Sirio. Adesso un analogo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi giornata importante al Municipio X di Roma: prima convegno molto partecipato nel meraviglioso borgo di Ostia Antica e poi inaugurazione della sede di @FratellidItalia ad Ostia fortemente voluta dal Cordinatore Giuseppe De Martino e da tutti i dirigenti - X Vai su X

“Ostia e il X Muncipio meritano di più” Oggi ad Ostia il convegno “Dialoghi per il X Municipio”, dedicato al programma di Fratelli d’Italia per il territorio- territorio in cui vivo con la mia famiglia, ho insegnato e conosciuto le tante risorse e necessità- su cui anche l - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, il municipio alza la voce: via roulotte e caravan da piazzale Magellano - Dopo piazza Sirio arrivano i divieti h24 anche nell'area del "Curvone", la vetrina sul mare dove il municipio voleva installare la ruota panoramica ... Segnala romatoday.it

La vera Ostia alza la voce: «Non siamo tutti Spada» - La voce di un genitore davanti alla scuola dove una maestra è stata picchiata dalla moglie di uno Spada è il sentimento che più trapela ... Si legge su ilmessaggero.it

Ostia, non c’è solo il mare: nella segnaletica turistica c'è posto anche per Tor San Michele - La torre progettata da Michelangelo è attualmente interessata da un restauro finanziato con fondi PNRR. Riporta romatoday.it