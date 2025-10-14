Osterie più originali in Italia | 4 posti da provare secondo la redazione di Fanpage

Le osterie sono da sempre simbolo della cultura culinaria italiana, quella che celebra le tradizioni e le ricette della nonna. Alcune sono ancora più particolari di altre, perché particolarmente attaccate alle proprie origini o alla storia del locale. Dal Veneto alla Lombardia, fino al Lazio, ecco quattro osterie particolari secondo la redazione di Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it