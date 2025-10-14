Ostaggio israeliano | i terroristi volevano che fosse eletta Kamala

''Gli uomini di Hamas erano molto spaventati da Trump e avrebbero preferito che Kamala Harris venisse eletta.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ostaggio israeliano: “i terroristi volevano che fosse eletta Kamala”

