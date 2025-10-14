Ostaggi morti Israele fissa l’ultimatum | Hamas consegni le salme entro oggi

Israele fissa l’ultimatum: entro stasera Hamas dovrebbe consegnare i corpi dei 24 ostaggi deceduti a Gaza, dopo il rapimento e la mattanza del 7 ottobre 2023. Ma il gruppo islamista ha già ribadito le difficoltà logistiche: alcune salme sarebbero nelle mani di altre formazioni, altre sotto le macerie dei bombardamenti israeliani. Tutte dovrebbero essere restituite al governo di Tel Aviv, in base agli accordi per il cessate il fuoco. Secondo un funzionario ascoltato dall’emittente televisiva israeliana Kan, “ora stiamo discutendo in modo significativo le opzioni di risposta” alla mancata restituzione dei cadaveri da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ostaggi morti, Israele fissa l’ultimatum: Hamas consegni le salme entro oggi

