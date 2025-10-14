Ostaggi morti Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28 Israele reagisce | Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme

Scoppiata la pace, ecco arrivare le prime incrinature sull’accordo che, come previsto purtroppo, vanno a ricadere sulla promessa consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la detenzione di Hamas. E così, a fronte della restituzione dei resti di 28 vittime israeliane, al momento sono tornati a casa solo i corpi di quattro ostaggi morti, adducendo all’origine della mancata consegna di 24 salme la difficoltà a trovarli a causa dei bombardamenti dei mesi scorsi. Anche se, proprio mentre scriviamo, arriva la conferma da fonti israeliane (dalla tv pubblica locale Kan per l’esattezza) che entro questa sera alle 21 (ora italiana) Hamas ha informato i mediatori che inizierà a consegnare i corpi di altri quattro ostaggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. Israele reagisce: Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme

