Ostaggi liberi | la lunga attesa poi esplode la gioia | Sono sopravvissuti all’inferno

La liberazione degli ostaggi seguita in diretta da tutta una nazione. Alcuni, poco prima di essere rilasciati, hanno avuto da Hamas il permesso di videochiamare a casa. Giallo sulle salme: restituite solo 4 su 28. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ostaggi liberi: la lunga attesa, poi esplode la gioia: «Sono sopravvissuti all’inferno»

