Ostaggi Israele impone l’ultimatum ad Hamas | Entro oggi tutti i corpi

Nella giornata di ieri le prime quattro bare dei 28 ostaggi deceduti, scortate dalle forze dell’esercito e del servizio di sicurezza israeliani, hanno attraversato il confine entrando nello Stato di Israele. Dopo 738 giorni hamas ha rilasciato anche i 20 ostaggi ancora in vita: i primi 7 intorno alle 8 ore locale, le 7 in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ostaggi, Israele impone l’ultimatum ad Hamas: “Entro oggi tutti i corpi”

Argomenti simili trattati di recente

Gaza, ultimatum Israele su corpi ostaggi: le news dopo l'accordo con Hamas - X Vai su X

Dopo angoscia e dolore, ieri il lieto fine per i 20 ostaggi tornati finalmente in Israele. La gioia del Paese: «Tutti nostri fratelli» - facebook.com Vai su Facebook

Ostaggi, ruolo di Blair e fine di Hamas: ecco il piano in 20 punti di Trump per Gaza - Un percorso verso uno Stato palestinese e una futura tabella di marcia per Gaza: la Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump in 20 punti per il futuro. Da ilgiornale.it

Gaza, Netanyahu dice sì al piano di Trump. I 20 punti dell'accordo: da ostaggi e aiuti fino a governo provvisorio. Ma non c'è lo Stato Palestinese - Stop alla guerra, rilascio degli ostaggi rapiti in Israele entro 72 ore dall'accordo, amnistia per i membri di Hamas che deporranno le armi e non parteciperanno alla ricostruzione politica e economica ... Riporta notizie.tiscali.it

Israele-Hamas, il piano Usa per la pace in 20 punti. Il presidente Trump: “Giorno storico per la pace” - Occhi sono puntati su Washington, dove Donald Trump ha incontrato Benjamin Netanyahu per presentargli un "piano di pace" da 20 punti per il rilascio degli ostaggi e ... Da fanpage.it