Milan Primavera, Lorenzo Ossola è uno dei giocatori più in forma in questo inizio di stagione per il mister Renna. Pronto il salto per il fantasista? Numeri e analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro …