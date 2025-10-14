Ospedali e Case di comunità corsa contro il tempo sul Pnrr
Tocchi la sanità nelle Marche e poi muori, politicamente parlando. Per informazioni citofonare a Luca Ceriscioli, l’ultimo governatore del Pd (con delega alla sanità) sfiduciato addirittura dai suoi – leggasi Matteo Ricci e compagni –, che nel 2020 misero il veto sulla candidatura bis del prof di Pesaro dopo l’harakiri degli ospedali unici (che poi unici non erano) e degli algoritmi che avrebbero dovuto sostituire i decisori politici (intelligenza artificiale ante litteram?), malgrado una gestione efficace – per quanto possibile – nella risposta allo tsunami della pandemia. Se poi resta qualche dubbio, è possibile citofonare anche a Filippo Saltamartini, assessore alla sanità nella prima giunta Acquaroli, rimasto clamorosamente fuori dal Consiglio regionale – per ora, ma è probabile che rientri con la chiamata nella giunta bis di Renzo Marinelli – anche e soprattutto per la parabola discendente della Lega, che ha raggranellato un terzo dei consensi di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
