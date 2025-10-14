Ortenzi | Voglio una Yuasa disposta a soffrire
Quello andato in scena a Jesi è stato l’ultimo weeekend di test per la Yuasa battery Grottazzolina che lunedì prossimo esordirà in campionato in casa della Lube Civitanova, formazione battuta nella finale terzo e quarto posto a Jesi al termine di cinque set intensi. "Non c’era da esser preoccupati della semifinale persa – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi che ha fatto il punto della situazione a fine torneo - e non c’è da essere entusiasti dopo la vittoria contro la Lube, che ha fatto degli esperimenti. Anche noi abbiamo provato qualcosa di diverso che può esserci utile. Al netto di qualche errore in battuta sono contento del nostro livello di servizio, più alto rispetto a quello della semifinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi in diretta. Nessuno può dire di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo” È arrivata all'aeroporto di Atene Greta Thunberg, le prime parole dopo il rilascio: https://fanpa. - facebook.com Vai su Facebook
Ortenzi: "Voglio una Yuasa disposta a soffrire" - Il coach dopo il torneo di Jesi: "Non dobbiamo dimenticarci il campionato che dobbiamo fare, lunedì con la Lube sarà una sfida diversa" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it