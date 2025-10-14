Quello andato in scena a Jesi è stato l’ultimo weeekend di test per la Yuasa battery Grottazzolina che lunedì prossimo esordirà in campionato in casa della Lube Civitanova, formazione battuta nella finale terzo e quarto posto a Jesi al termine di cinque set intensi. "Non c’era da esser preoccupati della semifinale persa – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi che ha fatto il punto della situazione a fine torneo - e non c’è da essere entusiasti dopo la vittoria contro la Lube, che ha fatto degli esperimenti. Anche noi abbiamo provato qualcosa di diverso che può esserci utile. Al netto di qualche errore in battuta sono contento del nostro livello di servizio, più alto rispetto a quello della semifinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Voglio una Yuasa disposta a soffrire"