Orrore contro Jolanda Renga la denuncia in pubblico
Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, è stata recentemente bersaglio di una grave minaccia online che ha coinvolto direttamente anche la sua famiglia. La giovane, molto attiva sui social, ha ricevuto un messaggio anonimo dal contenuto intimidatorio: le è stato richiesto denaro in cambio del silenzio su presunte foto intime. L'accaduto ha avuto un forte impatto sulla serenità della ragazza e dei suoi genitori. Il messaggio intimidatorio e la risposta della famiglia. Il contenuto della minaccia, che Jolanda Renga ha deciso di divulgare pubblicamente, è stato chiaro e diretto: "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda.
