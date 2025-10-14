Orrore a Brindisi trovati oltre mille video pedopornografici | arrestato 36enne i dettagli dell' indagine
Un 36enne è stato arrestato a Brindisi per detenzione di materiale pedopornografico: sequestrati oltre mille video nello smartphone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
