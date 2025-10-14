Oro da record ma anche l’argento India ne fa incetta per matrimoni

Roma, 14 ott. (askanews) – Mentre l’oro continua a stabilire nuovi massimi storici, anche l’argento mantiene una dinamica di esuberanti rialzi toccando nuovi picchi. In mattinata l’oncia del metallo giallo ha segnato un nuovo primato a 4190,90 dollari, successivamente smorza in parte rialzi a 4.158 dollari. Nel frattempo, nel corso della mattinata l’argento ha toccato un nuovo massimo assoluto a 53 dollari l’oncia, secondo il Financial Times, ottenendo così un rialzo cumulato dall’inizio dell’anno di oltre l’85%. A tarda mattina la frenesia si smorza e l’oncia di argento modera i guadagni al più 0,95% a 50,91 dollari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

