Orlandi le chat nel dark web | Sono stato il suo carceriere rivelo tutto per redimermi dai sensi di colpa Emanuela è stata rapita per un cardinale non so se chiamarlo amore o ossessione

La commissione di inchiesta che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, giovedì sentirà Vittorio Baioni. L’organismo parlamentare ha cercato Baioni, e lui si è reso disponibile a essere sentito anche perché, a quanto si apprende, vuole chiarire in modo netto la sua totale estraneità alla vicenda del mistero della cittadina vaticana (fonte: Adnkronos ). Ma chi è Vittorio Baioni e perché è stato convocato dai parlamentari di Palazzo San Macuto? Proviamo a ricostruire questo intricato passaggio di una storia altrettanto complessa che dura da 42 anni. Le chat nel dark web. Come già emerso nei giorni scorsi, Vittorio Baioni è stato convocato dalla bicamerale per una vicenda piuttosto inquietante che risale a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Orlandi, le chat nel dark web: “Sono stato il suo carceriere, rivelo tutto per redimermi dai sensi di colpa. Emanuela è stata rapita per un cardinale, non so se chiamarlo amore o ossessione”

