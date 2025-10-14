Organizzatori professionali un convegno all’hotel Astra

Una novità per Ferrara, ma alquanto nota in moltissime regioni d’Italia. L’Associazione Professional Organizers Italia (Apoi) è solita organizzare dei convegni per promuovere le proprie attività e proprio quest’anno ha scelto Ferrara come sede ideale per il suo dodicesimo incontro. Un punto d’inizio che l’assessore alle Politiche del Lavoro Angela Travagli ha definito "stimolante. In un mondo che corre veloce, l’organizzazione non è solo un’abitudine, ma una competenza fondamentale per ritrovare equilibrio e benessere, specie per le donne. Organizzare significa alleggerire, scegliere, dare spazio a ciò che conta davvero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

