Ordine di Malta l’impero dei lasciti sprecati | affitti d’oro terreni in rovina e carità tradita

Non solo jet privati, appartamenti in via Condotti e indennità d’oro. I vertici dell’ Ordine di Malta raccolgono anche i frutti di un ingentissimo patrimonio di lasciti immobiliari e agrari che dovrebbe sostenere le attività di soccorso e di assistenza a poveri e malati, e invece fa acqua da tutte le parti. Anzi: tra affitti non riscossi, ville in abbandono, aziende agricole in fallimento e occasioni sprecate di metterli a reddito, fa proprio scandalo. L’inchiesta del Fatto Quotidiano sul Sovrano Militare Ordine di Malta ha aperto una crepa in uno dei più antichi e potenti organismi cattolici del mondo, tra lussi contrari al voto di povertà e volontari che si devono pagare da soli le ambulanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

