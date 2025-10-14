Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali | eletto il nuovo consiglio provinciale

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri 13 ottobre presso la sede dell’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Benevento si è insediato il nuovo consiglio. Questi i nomi: Angelo Marino presidente, Luigi Matarazzo vice, Olga Casciano segretaria, Maria Zotti tesoriere, Giulia Gelormino responsabile della comunicazione, Antonio Castellucci responsabile Formazione professionale, Angelo Iride e Daniele Nicastro referenti Complemento Sviluppo Rurale e Graziano Cece referente alla transizione digitale, ANAC, adeguamento del prezzario regionali. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali: eletto il nuovo consiglio provinciale

