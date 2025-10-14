Orbetello | Tir si ribalta ad Albinia Feriti i due occupanti
I vigili del fuoco di Orbetello e di Grosseto, sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale Aurelia SS1, corsia nord, in prossimità del ponte sul fiume Albegna in località Albinia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
