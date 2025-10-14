Orbetello camion si ribalta sull’Aurelia | due feriti traffico bloccato

Orbetello (Grosseto), 14 ottobre 2025 – Paura questa mattina lungo la strada statale Aurelia SS1, in direzione nord, nei pressi del ponte sul fiume Albegna, in località Albinia, nel grossetano. Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è uscito di strada ribaltandosi su un fianco e finendo contro il guardrail. Nell’impatto sono rimasti feriti i due occupanti del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello e della sede centrale di Grosseto, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dall’abitacolo e ad affidarli alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

