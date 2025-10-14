Orario prolungato al Liceo Basile la preside replica alle proteste | Decisioni condivise e nessun disservizio

Dopo le proteste dei genitori e degli studenti per il nuovo orario scolastico, la dirigente del Liceo Artistico “Ernesto Basile”, Caterina Celesti, interviene per fare chiarezza e difendere le scelte dell’istituto, definite “condivise e approvate dagli organi collegiali”. “In merito alle recenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

