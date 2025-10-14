Ora tocca a Kiev | Zelensky venerdì negli Usa

Il leader ucraino andrà alla Casa Bianca da Trump, che alla Knesset ha detto di volersi concentrare sulla Russia: «Risolveremo la situazione». L’intelligence tedesca: Mosca attaccherà la Nato. E Berlino valuta un’ulteriore esenzione sul debito per il riarmo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ora tocca a Kiev: Zelensky venerdì negli Usa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ecco quali sono gli obiettivi di Putin e i punti deboli delle forze di Kiev che potrebbero portare Mosca a una “vittoria” - facebook.com Vai su Facebook

Trump: «Ora tocca all’Ucraina». E Zelensky andrà a Washington - Nonostante il premio Nobel sia sfumato e l’attenzione del mondo sia tutta per il processo di pace in Medio Oriente, il presidente Donald Trump sembra non voler dimenticare una delle ... Segnala ilmessaggero.it

Metsola a Kiev, Zelensky: "Mosca guardava con sufficienza all'Europa unita, si sbagliava di grosso" - Negoziati fermi, "Kiev non è pronta" e "gli europei sono di ostacolo" ... Secondo rainews.it

Trump-Zelensky, ora tocca all'Ucraina - Da un lato, Trump potrebbe usare il peso politico derivato dall'accordo a Gaza come leva per spingere Mosca verso un'apertura diplomatica, "un modello Gaza" applicato all'Europa orientale, che per ... msn.com scrive