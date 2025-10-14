"Sono un eroe e un patriota. Ho fatto una campagna elettorale pazzesca e i cittadini su di me possono contare. Il partito ce lo siamo conquistato e ce lo teniamo". Andrea Vasellini (foto) esce da queste elezioni con un 4,5% a livello provinciale che secondo lui è il punto di ripartenza per una Lega che ha dovuto fare i conti con una guerra interna. "E’ cambiata la situazione nazionale. Il generale Vannacci ha tracciato una linea che nessuno del vecchio partito ha seguito – aggiunge – Maule? Ha evitato di correre. E insieme a lui tutti i suoi amici di partito che hanno detto chiaramente che non mi avrebbero appoggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ora si riparte senza traditori"