Ora legale quando finisce? Ecco la data per mettere indietro le lancette e cosa cambia per il nostro corpo

Il ritorno dell’ora solare è ormai alle porte. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, le lancette andranno spostate indietro di un’ora, precisamente alle 3 del mattino: torneranno quindi a segnare le 2. Un’ora in più di sonno per molti, ma anche un cambio che porta con sé una serie di effetti, sia sul piano energetico che su quello della salute. Un risparmio energetico ed economico. Durante i sette mesi di ora legale appena trascorsi, secondo le stime di Terna, il sistema ha consentito un risparmio energetico pari a circa 330 milioni di kilowattora, con un beneficio economico stimato in 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora legale, quando finisce? Ecco la data per mettere indietro le lancette e cosa cambia per il nostro corpo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dopo la condanna per percosse all’ex compagna, il trevigiano finisce di nuovo sotto accusa: durante una videochiamata avrebbe minacciato il padre della donna. «Temiamo che torni», dice il legale della famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Banca #Profilo finisce dimezzata, da maggio lasciano in 14 private banker su 31. Ecco perché. L'azione legale @Luca_Gualtieri1 - X Vai su X

Ora legale, quando finisce? La data in cui mettere indietro le lancette e il disallineamento con gli Usa - Quanto ci ha fatto risparmiare e quali effetti ha sul fisico spostare le lancette ... Secondo msn.com

Ora legale, quando finisce? Ecco la data per mettere indietro le lancette e cosa cambia per il nostro corpo - Un risparmio energetico ed economico Durante i sette mesi di ora legale appena trascorsi, secondo le stime di Terna, il sistema ha consentito un risparmio energetico pari a circa 330 milioni di ... Come scrive ilgiornale.it

Ora legale, cambia la data: quando dovremo spostare di nuovo le lancette - Quest'anno ci sono delle novità per quanto riguarda la data dell'ora legale. diregiovani.it scrive