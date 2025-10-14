Ora devi pagare 12.600 euro per incontrare il tuo autore preferito | il caso Hara al Lucca Comics
I pacchetti VIP per vedere Tetsuo Hara, l'autore del manga noto in Italia come Ken il Guerriero, arrivano a 12.600 euro, scatenando le ire dei fan. Tra accuse a Lucca Comics e chiarimenti su Coamix, si apre un dibattito sull’accesso alla cultura pop. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come scrive fanpage.it