Oppini sentenzia dopo lo stop di Bremer | Adesso serve questo modulo In estate è stato fatto un mercato di riparazione perché il precedente è stato disastroso Su Koopmeiners…

Oppini sentenzia dopo lo stop di Bremer: tutte le dichiarazioni del noto tifoso bianconero dopo l’infortunio del brasiliano. L’infortunio di Gleison Bremer è una tegola pesantissima, ma non è colpa di nessuno. È questa la lucida analisi di Francesco Oppini, che, intervenuto a Radio Bianconera, ha esaminato il momento delicato della Juventus, tra l’emergenza difensiva e le scommesse di un mercato ancora da decifrare. PAROLE – «Ora senza Bremer bisogna trovare una soluzione anche pensando al peso da dare in avanti. O si prende uno svincolato o serve una difesa a quattro, per tutelare gli altri difensori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

