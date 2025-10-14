Opere abusive illeciti nei rifiuti e un bosco trasformato in parcheggio | sequestrato il centro sportivo di Ciro Immobile

Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un’area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura di Torre Annunziata a iscrivere sei persone nel registro degli indagati e a sequestrare il complesso sportivo “Immobile Academy-centro sportivo Parlati”, inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile. L’ex Lazio non è tra gli indagati. Nelle ultime settimane del centro sportivo ne ha anche usufruito il Sorrento – società di Serie C – per gli allenamenti. Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

