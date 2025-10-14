Operatori ecologici in protesta braccia incrociate per 5 ore Vogliamo sicurezza e rispetto
Sale la tensione tra i lavoratori dell’igiene urbana. Domani mattina (15 ottobre), a partire dalle 9:30, gli operatori ecologici di San Nicola la Strada scenderanno in piazza per un sit-in di cinque ore davanti al Municipio, organizzato dalla Flaica Uniti CUB, per denunciare le condizioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
11/10/2025 | Determine Dirigenziali Di Liquidazione ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI. https://tinyurl.com/34vmcc9t - X Vai su X
Comune di Palagianello. Si avvisa la cittadinanza che, a partire dal 20 ottobre, il rifiuto non riciclabile che non viene correttamente differenziato NON verrà ritirato dagli operatori ecologici. Vietato usare buste nere. All'interno del non riciclabile vanno conferiti o - facebook.com Vai su Facebook