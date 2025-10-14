Operatori ecologici in protesta braccia incrociate per 5 ore Vogliamo sicurezza e rispetto

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale la tensione tra i lavoratori dell’igiene urbana. Domani mattina (15 ottobre), a partire dalle 9:30, gli operatori ecologici di San Nicola la Strada scenderanno in piazza per un sit-in di cinque ore davanti al Municipio, organizzato dalla Flaica Uniti CUB, per denunciare le condizioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

