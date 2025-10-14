Operatori e ausiliari Asp Pace | Ora l’obiettivo è il tempo pieno a 36 ore
Il vicepresidente della commissione Sanità all’Ars, Carmelo Pace, interviene sulla condizione degli operatori socio-sanitari, degli ausiliari e del personale amministrativo dell’Asp di Agrigento stabilizzati ma ancora con contratti a tempo parziale. Dopo la conclusione, nel febbraio 2025, del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
