operato al cervello per errore bimbo rimane tetraplegico il meyer risarcisce 4 milioni

A quattro anni aveva già subito due operazioni al cervello, di cui un’asportazione di amigdala e ippocampo, eseguite al Meyer di Firenze. I medici avevano ipotizzato la presenza di un tumore, che gli causava forti crisi epilettiche. Ma il tumore non c’era e il bambino, oggi 16enne, da quel momento è tetraplegico. Ora il tribunale di Firenze ha appurato che quelle due operazioni invasive, non solo contribuirono a provocargli un’ invalidità permanente, ma non erano neppure necessarie. Motivo per cui il giudice Roberto Monteverde ha condannato l’ospedale fiorentino a pagare circa 3milioni e 700mila euro al ragazzo e ai familiari, assistiti dagli avvocati Mauro Cini, Maria Grazia Pisanu e Giulia Marini del Foro di Prato, perché "privati della serenità e normalità dei rapporti quotidiani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

